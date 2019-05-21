Этот контент был опубликован 21 мая 2019 г. 7:29

Нью-Йорк. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Нефть дорожает во вторник на сохраняющихся ожиданиях продления странами ОПЕК+ соглашения об ограничении добычи нефти на второе полугодие 2019 года.

Сдерживающим фактором для роста цен на нефть является эскалация торговой войны между США и Китаем, повысившая опасения замедления глобального экономического подъема и снижения спроса на нефть.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК составляет $72,18 за баррель, что на $0,21 (0,29%) выше уровня закрытия предыдущей сессии. В понедельник эти контракты упали в цене на $0,24 (0,33%) - до $71,97 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,24 (0,38%) - до $63,34 за баррель. По итогам предыдущих торгов контракт подорожал на $0,34 (0,54%) - до $63,1 за баррель.

Как сообщалось, министерский мониторинговый комитет ОПЕК+, встреча которого состоялась в минувшие выходные, решил занять выжидательную позицию до саммита всех стран ОПЕК и не-ОПЕК, запланированного на конец июня. Вместе с тем министры не исключили, что договоренности о сокращении добычи могут быть продлены до конца 2019 года.

Министр нефти Саудовской Аравии Халид аль Фалих заявил о продолжающемся росте мировых запасов нефти, предложив участникам сделки ОПЕК+ сосредоточиться именно на снижении этого показателя.

По словам сырьевого аналитика Schneider Electric Робби Фрейзера, слова Фалиха, прозвучавшие на встрече комитета, "в какой-то мере противоречат обещаниям компенсировать потерю иранских поставок нефти".

Он отметил, что "нарастающая напряженность в отношениях США и Китая остается основным фактором, ограничивающим "бычий" тренд на нефтяном рынке".

Тем временем, эксперты Citigroup полагают, что нефтяной рынок справится с опасениями, связанными с последствиями конфликта США и КНР.

Цена нефти Brent поднимется до $75 за баррель в краткосрочной перспективе, и возможно, даже превысит эту отметку и двинется в сторону $78 за баррель, прогнозирует глава отдела исследований сырьевого рынка Citi Эд Морзе.

Служба энергетической информации

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пк мв

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