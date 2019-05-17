Этот контент был опубликован 17 мая 2019 г. 8:16

Нью-Йорк. 17 мая. ИНТЕРФАКС - Цены на нефть эталонных марок в пятницу продолжают расти, подъем по итогам текущей недели может стать максимальным с начала апреля.

Ситуация на Ближнем Востоке поддерживает рынок, перевешивая обеспокоенность относительно торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира - США и Китаем, отмечают эксперты.

Заседание стран-членов ОПЕК, которое пройдет в ближайшие выходные, вряд ли окажет сильное влияние на рынок, полагает Карстен Фрич из Commerzbank. По его мнению, министры нефтедобывающих стран, вероятно, будут оценивать американо-китайские торговые споры и санкции США против Ирана и Венесуэлы, сообщает Dow Jones.

Июльские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:54 МСК подорожали на $0,21 (на 0,29%) - до $72,83 за баррель. В четверг их цена выросла на $0,85 (на 1,18%), составив на закрытие $72,62 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на июнь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром поднимаются на $0,25 (на 0,4%) - до $63,12 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена увеличилась на $0,85 (на 1,37%) и завершила день на отметке $62,87.

С начала текущей недели WTI подорожала примерно на 2%, Brent - более чем на 3%.

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