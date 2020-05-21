Этот контент был опубликован 21 мая 2020 г. 13:54

Лондон. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Цены на нефть эталонных марок в четверг продолжают повышаться после взлета накануне до максимума за последние 10 недель.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:24 мск составляет $36,44 за баррель, что на $0,69 (1,93%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожали на $0,59 (1,76%) - до $34,08 за баррель.

С начала мая Brent прибавила в цене 38%, WTI - 82%.

В среду нефтяные цены поднялись до максимальных уровней за последние 10 недель на данных министерства энергетики США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране.

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 15 мая, сократились на 5 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны. Таким образом, запасы в стране уменьшились по итогам второй недели подряд. Аналитики S&P Global Platts, в свою очередь, ожидали увеличения запасов нефти на 2,4 млн баррелей.

Запасы бензина в Штатах за неделю выросли на 2,8 млн баррелей, дистиллятов - на 3,8 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге сократились на 5,6 млн баррелей.

"Учитывая уровень сокращения добычи в настоящий момент и улучшение экономических перспектив, нет оснований полагать, что стоимость нефти не продолжит расти", - отмечает аналитик Oanda Крейг Эрлам, которого цитирует MarketWatch.

Однако аналитик считает, что повышение цен может замедлиться, учитывая недавний сильный отскок.

Оптимизм инвесторов также поддерживают предварительные значения индексов PMI еврозоны, которые свидетельствуют об улучшении деловой активности в регионе. Сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) 19 стран еврозоны вырос в мае 2020 года после падения до рекордного минимума месяцем ранее.

Индикатор повысился до 30,5 пункта в мае по сравнению с 13,6 пункта месяцем ранее, показали предварительные данные исследовательской компании Markit Economics.

мй ск ав*

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