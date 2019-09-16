Этот контент был опубликован 16 сентября 2019 г. 13:49

Лондон. 16 сентября. ИНТЕРФАКС - Нефтяной рынок продолжает активно расти на новости о резком падении нефтедобычи в Саудовской Аравии после атак на объекты нефтяной инфраструктуры в стране.

Ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:32 мск подорожали на $6,29 (10,45%) - до $66,51 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени увеличилась на $5,32 (9,7%) - до $60,17 за баррель.

В начале торгов повышение стоимости Brent достигало рекордных в истории 20%.

Как стало известно в минувшую субботу, нефтяные объекты Саудовской Аравии вновь стали мишенью атак беспилотников. Нападению подверглись крупнейшее в стране нефтеперерабатывающее предприятие Абкайк и крупное нефтяное месторождение Хурайс. В результате было приостановлено производство нефти в объеме 5,7 млн баррелей в сутки (б/c), то есть около половины всего объема, добываемого в стране - и 5% мировой нефтедобычи.

"Мы еще никогда не видели таких перебоев поставок и таких скачков цен, - говорит аналитик Credit Suisse Сол Кавонич. - Политические риски вновь вернулись на повестку дня нефтяного рынка".

Государственная нефтекомпания Саудовской Аравии Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco), планировавшая восстановить примерно треть производства к вечеру понедельника, уже не столь оптимистична, как была изначально, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированный источник. Компания планирует опубликовать новые прогнозы относительно восстановления операций позднее в понедельник.

Ответственность за атаку на саудовские объекты взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако госсекретарь США Майк Помпео обвинил в этом Иран, отметив отсутствие свидетельств того, что атаки произошли из Йемена.

"Неважно, сколько уйдет на восстановление добычи, пять дней или намного дольше, - отмечает глава отдела исследований мировых сырьевых рынков в Citigroup Эд Морзе. - Главный вывод из случившегося состоит в том, что инфраструктура Саудовской Аравии крайне уязвима к атакам, и рынок долгое время недооценивал этот факт".

Служба энергетической информации

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