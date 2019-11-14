Этот контент был опубликован 14 ноября 2019 г. 17:29

Нью-Йорк. 14 ноября. ИНТЕРФАКС - Цены на нефть эталонных марок продолжают повышаться в четверг после публикации данных об изменении запасов топлива в США на прошлой неделе.

Январские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:14 МСК подорожали на $0,33 (на 0,53%) - до $62,70 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени выросли на $0,18 (на 0,32%) - до $57,30 за баррель.

По данным министерства энергетики США, запасы нефти в стране за минувшую неделю выросли на 2,22 млн баррелей, бензина - на 1,86 млн баррелей, в то время как дистиллятов - сократились на 2,48 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали увеличение резервов нефти на 1 млн баррелей, а также снижения запасов бензина на 1,7 млн баррелей и дистиллятов - на 1,6 млн баррелей.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные в среду, указывали на сокращение запасов нефти на 541 тыс. баррелей. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Позитивное влияние на рынок оказало сообщение ОПЕК о понижении оценки темпов роста добычи нефти не входящими в картель странами в 2020 году на 36 тыс. баррелей в сутки из-за США - до 66,46 млн б/с. Теперь ОПЕК прогнозирует, что Штаты в 2019 году поставят на рынок 18,33 млн б/с, в то время как в октябрьском отчете предполагался объем в 18,38 млн б/с.

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