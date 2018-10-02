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Этот контент был опубликован 2 октября 2018 г. 7:40 02.10.2018 - 07:40

Лондон. 2 октября. ИНТЕРФАКС - Нефтяной рынок продолжает подъем утром во вторник после скачка накануне, при этом нефть марки Brent впервые с ноября 2014 года преодолела отметку в $85 за баррель.

Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:02 мск подорожали на $0,03 (0,04%) - до $85,01 за баррель. На торгах в предыдущий день их цена выросла на $2,25 (2,72%) и составляла на закрытие $84,98 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,25 (0,33%) - до $75,55 за баррель. По итогам прошлой сессии их цена поднялась на $2,05 (2,8%), завершив торги на отметке $75,30 за баррель.

Эксперты отмечают, что нефть дорожает в отсутствие каких-либо важных статданных или колебаний валютных курсов, которые могли бы вызвать такой рост цен.

Подъем котировок обусловлен настроением трейдеров, которые опасаются, что санкции США против Ирана вкупе с проблемами Венесуэлы и замедлением роста добычи в самих Штатах могут привести к дефициту топлива на мировом рынке.

Как сообщает агентство Bloomberg, данные о танкерных перевозках нефти позволяют предположить, что экспорт нефти из Ирана в сентябре упал на 240 тыс. баррелей в сутки, до минимальных за февраля 2016 года 1,72 млн б/с. Американские санкции вступят в силу с 4 ноября.

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