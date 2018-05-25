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Этот контент был опубликован 25 мая 2018 г. 8:05 25.05.2018 - 08:05

Нью-Йорк. 25 мая. ИНТЕРФАКС - Цены на нефть эталонных марок слабо снижаются в ходе торгов в пятницу после падения днем ранее по итогам третьей сессии подряд.

Причиной этого стало неожиданное повышение запасов топлива в США на прошлой неделе, сообщает MarketWatch. Кроме того, участники рынка опасаются, что Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) может уже в июне увеличить добычу из-за рисков, связанных с Венесуэлой и Ираном.

Июльские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:08 МСК подешевели на $0,14 (0,18%) - до $78,65 за баррель. На торгах в предыдущий день их цена уменьшилась на $1,01 (1,27%) и составляла на закрытие $78,79 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на июнь утром в пятницу уменьшились на $0,07 (0,1%) - до $70,64 за баррель. По итогам прошлой сессии их цена опустилась на $1,13 (1,57%), завершив торги на отметке $70,71 за баррель, что является минимальным уровнем почти за две недели.

С начала этой недели WTI подешевела на 0,9% - первое недельное падение почти за месяц. В то же время цена Brent увеличилась с прошлой пятницы на 0,2%.

Текущая цена на нефть в $80 за баррель приведет к переизбытку нефти на рынке, для сбалансированного рынка нужно снизить ее до $65-75 за баррель, считает глава и основной владелец одного из крупнейших нефтетрейдеров в мире Gunvor Торбьорн Торнквист.

"ОПЕК+ сделали хорошую работу, цена на нефть достигла $80 за баррель. Я думаю, вопрос состоит в том, нужно ли много нефти на рынке? В данный момент, возможно, нет. Но, если Иран и Венесуэла снизят поставки, вероятно, нефти понадобится больше, чтобы цена на нефть не росла еще больше", - сказал он "Интерфаксу" в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2018).

Ряду участников сделки по ограничению добычи нефти стран ОПЕК и не-ОПЕК необходимо постепенно повышать добычу, чтобы избежать перегрева нефтяного рынка, заявил также в четверг глава "Газпром нефти" Александр Дюков.

Министр энергетики РФ Александр Новак сказал, что участники соглашения ОПЕК+ могут пойти на мягкое снижение обязательств по ограничению добычи нефти, если на министерской встрече в июне будет достигнуто понимание о балансировке рынка.

Цена сентябрьского контракта на нефть на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) в пятницу снизилась на 1,1% - до 479,9 юаня за баррель. По итогам предыдущих торгов она увеличилась на 0,1%, составив на закрытие 485 юаней за баррель. С начала текущей недели контракт подешевел на 1,4%.

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