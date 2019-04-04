Этот контент был опубликован 4 апреля 2019 г. 7:28

Нью-Йорк. 4 апреля. ИНТЕРФАКС - Цены на нефть эталонных марок продолжают вяло снижаться в ходе торгов в четверг после публикации днем ранее данных министерства энергетики США о резком росте товарных запасов нефти в стране на прошлой неделе.

Июньские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК подешевели на $0,04 (на 0,06%) - до $69,27 за баррель. В предыдущий день их цена опустилась на $0,06 (на 0,09%), составив на закрытие $69,31 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на май на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снизились утром на $0,08 (на 0,13%) - до $62,38 за баррель. По итогам прошлой сессии их цена уменьшилась на $0,12 (на 0,19%) и завершила день на отметке $62,46.

Аналитик Energy Aspects Рикардо Фабиани ожидает, что дефицит нефти на мировом рынке в текущем квартале составит 1,1 млн баррелей в сутки, а в третьем квартале увеличится до 2 млн б/с после переизбытка в размере 200 тыс. б/с по итогам первых трех месяцев этого года, сообщает Dow Jones.

Согласно данным Минэнерго США, запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 29 марта, увеличились на 7,24 млн баррелей и достигли 449,52 млн баррелей. Прогнозы аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, предполагали сокращение на 500 тыс. баррелей.

Между тем запасы нефти в Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на NYMEX, выросли за неделю на 201 тыс. баррелей.

По оценкам Минэнерго, резервы бензина в США по итогам прошлой недели сократились на 1,78 млн баррелей, дистиллятов - на 2 млн баррелей.

Добыча нефти в США увеличилась на 100 тыс. баррелей в сутки, установив новый рекорд - 12,2 млн б/с. Импорт нефти повысился на 223 тыс. б/с, до 6,76 млн б/с, экспорт снизился на 163 тыс. б/с, до 2,72 млн б/с.

Служба энергетической информации

oil@interfax.ru

gas@interfax.ru

utilities@interfax.ru

оь мв

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!