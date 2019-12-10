Этот контент был опубликован 10 декабря 2019 г. 6:49

Токио. 10 декабря. ИНТЕРФАКС - Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться во вторник.

Рынок, вероятно, останется чувствительным к новостям о торговых переговорах между США и Китаем, полагают аналитики Commonwealth Bank of Australia. Позитивное их развитие может дать некоторый толчок ценам, отмечают они.

Февральские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:18 МСК подешевели на $0,15 (на 0,23%) - до $64,1 за баррель. В понедельник их цена снизилась на $0,14 (на 0,22%), составив на закрытие $64,25 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром опускаются на $0,15 (на 0,25%) - до $58,87 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена уменьшилась на $0,18 (на 0,30%), закрывшись на отметке $59,02 за баррель.

После того, как ОПЕК+ согласовали дополнительное сокращение добычи, ралли пошло на спад, поскольку "еще неизвестно, сколько фактически будет снято с рынка нефти", отмечает аналитик по энергетическим рынкам IHS Markit Маршал Стивз. "Саудовцы будут играть ключевую роль, учитывая их обещание выйти за рамки своих обязательств", - полагает он.

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил в понедельник, что не ожидает значительный колебаний цен на нефть в следующем году, если не произойдет усиления геополитической напряженности. "На рынках много нефти, и без крупных и неожиданных геополитических потрясений я не ожидаю сильного изменения котировок", - сказал он. При этом Бироль отметил, что действия ОПЕК+ не меняют прогноз МЭА относительно нефтяных цен.

Цена нефтяных контрактов на ближайший месяц на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) во вторник выросли на 0,5% - до 470,4 юаня за баррель. По итогам предыдущих торгов она подскочила на 2,2%.

Служба энергетической информации

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