Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 23 октября 2018 г. 8:09 23.10.2018 - 08:09

Токио. 23 октября. ИНТЕРФАКС - Нефть на азиатских торгах во вторник вяло дешевеет, продолжая наблюдающиеся в последние сессии колебания в узком ценовом диапазоне, пишет Dow Jones.

В то время как фундаментальные факторы, влияющие на нефтяной рынок, остаются неизменными, инвесторы отслеживают изменения в отношениях между США и Саудовской Аравией в связи с исчезновением журналиста Джамаля Хашкаджи.

Цена декабрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 МСК уменьшилась на $0,22 (0,28%) - до $79,61 за баррель. По итогам предыдущей сессии котировка Brent повысилась в цене на 5 центов - до $79,83 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) понизилась к этому времени на $0,10 (0,14%) - до $69,26 за баррель.

Декабрьская WTI подорожала по итогам предыдущей сессии на 8 центов (0,1%), до $69,36 за баррель. В понедельник завершились торги по ноябрьскому контракту на WTI, он прибавил в цене 5 центов и стоил $69,17 за баррель.

В Эр-Рияде начинает работу форум Future Investment Initiative, который в этом году оказался в центре внимания всего мира из-за событий, лежащих за пределами его повестки.

Форум, известный как "Давос в пустыне", проходит в столице Саудовской Аравии 23-25 октября и должен был собрать представительный состав участников. Однако многие из них в последние недели отказались от поездки в Эр-Рияд из-за предполагаемого убийства Джамаля Хашкаджи в посольстве Саудовской Аравии в Турции.

ыъ вч вв*

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Тизер