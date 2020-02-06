Этот контент был опубликован 6 февраля 2020 г. 6:39

Токио. 6 февраля. ИНТЕРФАКС - Цены на нефть эталонных марок в четверг продолжают сильный подъем на ожиданиях действий ОПЕК+, несмотря на повышение запасов в США.

Апрельские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:14 МСК подорожали на $1,11 (на 2,01%) - до $56,39 за баррель. В среду их цена выросла на $1,32 (на 2,45%), составив на закрытие $55,28 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на март на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром поднимаются на $1,27 (на 2,50%) - до $52,02 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена поднялась на $1,14 (на 2,3%, максимальный скачок с 3 января), завершив день на отметке $50,75 за баррель.

Технический комитет ОПЕК+ продолжит работу в четверг, не сумев завершить ее в запланированные два дня, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией. Из-за вспышки коронавируса в Китае, вызвавшего падение цен на нефть на ожиданиях более низкого спроса, технический комитет по мониторингу договоренностей ОПЕК+ собрался на внеплановое заседание во вторник и в среду.

После техкомитета будет приниматься решение, нужно ли собирать внеочередную встречу министров всех стран-участников ОПЕК+ либо только министров мониторингового комитета, который возглавляют лидеры союза - Россия и Саудовская Аравия.

Согласно опубликованным в среду данным министерства энергетики США, коммерческие запасы нефти в стране за минувшую неделю выросли на 3,36 млн баррелей, в то время как бензина - сократились на 91 тыс. баррелей, дистиллятов - на 1,512 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали менее значительное увеличение резервов нефти - на 3 млн баррелей.

Цена нефтяных контрактов на ближайший месяц на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) в четверг выросла на 2,3% - до 408,1 юаня за баррель.

Служба энергетической информации

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