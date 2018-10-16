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Этот контент был опубликован 16 октября 2018 г. 7:58 16.10.2018 - 07:58

Токио. 16 октября. ИНТЕРФАКС - Нефтяной рынок продолжает восстанавливаться после падения на прошлой неделе, инвесторы следят за развитием конфликта между США и Саудовской Аравией.

Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:26 мск подорожали на $0,34 (0,42%) - до $81,12 за баррель. На торгах в предыдущий день их цена выросла на $0,35 (0,44%) и составляла на закрытие $80,78 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,04 (0,2%) - до $71,92 за баррель. По итогам прошлой сессии их цена поднялась на $0,44 (0,62%), завершив торги на отметке $71,78 за баррель.

Власти Саудовской Аравии начали расследование исчезновения журналиста Washington Post Джамаля Хашкаджи, известного критика режима, который, по данным СМИ, пропал в саудовском консульстве в Стамбуле. Есть подозрения, что там он был убит.

В Саудовскую Аравию отправился госсекретарь США Майкл Помпео. Ранее президент США Дональд Трамп заявил о готовности принять жесткие меры в отношении Эр-Рияда, тогда как Саудовской Аравии в ответ заявили, что не приемлют угрозы санкций со стороны иностранных государств.

"Рынок несколько успокоился во вторник, и трейдеры продолжают внимательно следить за развитием отношений между США и Саудовской Аравией, - говорит трейдер NH Investment & Securities Co. Хун Сунки. - Теперь рынок занял выжидательную позицию в преддверии вступления в силу американских санкций против Ирана и возможных послаблений для закупщиков иранской нефти".

Служба энергетической информации

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