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Этот контент был опубликован 22 октября 2018 г. 8:02 22.10.2018 - 08:02

Токио. 22 октября. ИНТЕРФАКС - Цены на нефть продолжают восстанавливаться умеренными темпами утром в понедельник, инвесторы оценивают темпы роста добычи в США и перспективы нефтедобычи в Ливии.

Декабрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:16 мск подорожали на $0,24 (0,3%) - до $80,02 за баррель. На торгах в пятницу их цена выросла на $0,49 (0,62%) и составляла на закрытие $79,78 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на ноябрь, торги которым заканчиваются в понедельник, на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,28 (0,41%) - до $69,40 за баррель. По итогам прошлой сессии их цена поднялась на $0,47 (0,68%), завершив торги на отметке $69,12 за баррель.

Более активно торгуемый декабрьский контракт на WTI в понедельник дорожает на $0,25 (0,36%) - до $69,53 за баррель.

Как стало известно в пятницу из отчета американской нефтесервисной компании Baker Hughes, число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе увеличилось на 4 единицы, до 873, что является рекордным значением с 2015 года.

С начала года количество буровых в Штатах выросло более чем на 100, а добыча держится выше 10 млн баррелей в сутки с февраля.

Тем временем глава ливийской нефтедобывающей госкорпорации National Oil Corp. (NOC) Мустафа Саналла отметил, что итальянская Eni SpA и британская BP Plc могут возобновить бурение новых скважин на границе с Тунисом в первом квартале 2019 года, что, по его словам, может повысить добычу нефти в стране на "сотни тысяч баррелей в сутки".

В понедельник министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что его страна вскоре нарастит добычу до 11 млн б/с и в случае необходимости может повысить ее до 12 млн б/с. Рынок нефти в настоящее время сбалансирован, но если поставки упадут на 3 млн б/с, Саудовская Аравия в одиночку не сможет компенсировать такое падение, добавил министр.

Служба энергетической информации

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