Этот контент был опубликован 31 октября 2019 г. 6:35

Токио. 31 октября. ИНТЕРФАКС - Цены на нефть эталонных марок растут на новости о том, что работа одного из ведущих в Кушинг трубопроводов была приостановлена из-за разлива нефти в Северной Дакоте.

TC Energy Corp. объявила о форс-мажоре на нефтепроводе, мощность которого составляет 590 тыс. баррелей в сутки.

Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:45 МСК подорожали на $0,21 (на 0,35%) - до $60,82 за баррель. В среду их цена снизилась на $0,98 (на 1,59%), составив на закрытие $60,61 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром поднимаются на $0,13 (на 0,24%) - до $55,19 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена уменьшилась на $0,48 (на 0,86%), закрывшись на отметке $55,06 за баррель.

Негативом для рынка в среду стало сообщение министерства энергетики США, согласно которым запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 5,7 млн баррелей. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, предусматривал увеличение всего на 2,5 млн баррелей.

Запасы нефти на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, повысились четвертую неделю подряд - на 1,57 млн баррелей, более высокими темпами, чем предполагали данные Американского института нефти (API). Оценки API, опубликованные во вторник, указывали на рост на 1,22 млн баррелей.

Запасы бензина в США на прошлой неделе, согласно официальным данным, упали на 3,04 млн баррелей - до минимума почти за два года, дистиллятов - сократились на 1,03 млн баррелей. Эксперты в среднем ожидали снижения резервов бензина на 2,5 млн баррелей, дистиллятов - на 2,4 млн баррелей.

Добыча нефти в США не изменилась по сравнению с предыдущей неделей, оставшись на уровне 12,6 млн баррелей в сутки.

Цена нефтяных контрактов на ближайший месяц на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) в четверг снизилась на 0,7% - до 449,6 юаня за баррель.

Служба энергетической информации

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