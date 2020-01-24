Этот контент был опубликован 24 января 2020 г. 6:41

Нью-Йорк. 24 января. ИНТЕРФАКС - Цены на нефть поднимаются в пятницу после существенного падения по итогам предыдущей сессии на опасениях замедления экономического роста и ослабления спроса на нефть в связи с распространением нового типа пневмонии.

В четверг стоимость Brent упала до минимума с 3 декабря, WTI - до минимума с 29 ноября, свидетельствуют данные Dow Jones.

Китайские власти в пятницу приняли решение закрыть 13 городов для предотвращения дальнейшего распространения пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, сообщают СМИ.

Случаи заболевания, вызванного новым коронавирусом, зафиксированы, помимо Китая, в Таиланде, Японии, Южной Корее, США и Сингапуре. В общей сложности число зараженных превышает 630 человек, зафиксировано 25 случаев летального исхода.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 МСК составляет $62,32 за баррель, что на $0,28 (0,45%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг фьючерсы снизились в цене на $1,17 (1,85%), до $62,04 за баррель.

Фьючерс на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,26 (0,47%) - до $55,85 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $55,59 за баррель, опустившись на $1,15 (2,03%) по сравнению с предыдущей сессией.

"На данный момент мы не видим серьезных последствий для спроса на нефть", - отмечает главный финансовый директор Velandera Energy Маниш Радж.

"Тем не менее, с учетом того, что китайские власти закрыли ряд городов, можно говорить об ограничении поездок, что повлечет за собой отмену авиарейсов, сокращение регионального туризма и, соответственно, ослабление экономической активности в Китае", - цитирует эксперта MarketWatch.

Ослабление спроса на нефть, по его словам, может произойти не только в результате сокращения туризма, но и в результате снижения экономической активности в целом.

Служба энергетической информации

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