Этот контент был опубликован 4 сентября 2019 г. 7:34

Токио. 4 сентября. ИНТЕРФАКС - Цены на нефть эталонных марок умеренно растут в ходе азиатских торгов в среду после снижения во вторник, вызванного новыми опасениями по поводу американо-китайских торговых переговоров.

Ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:17 МСК подорожали на $0,24 (0,41%) - до $58,5 за баррель. На торгах во вторник цена понизилась на $0,4 (0,68%) и составляла на закрытие $58,26 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени увеличилась на $0,28 (0,52%) - до $54,22 за баррель. На предыдущих торгах WTI упала в цене на $1,16 (2,11%), до $53,94 за баррель.

Во вторник президент США Дональд Трамп вновь призвал китайскую сторону не затягивать с заключением торговой сделки. По его словам, если американо-китайское торговое соглашение будет заключено после его переизбрания на президентский пост в 2020 году, условия соглашения будет куда жестче, чем предполагается сейчас.

"Подумайте, что случится с Китаем, когда я выиграю. Сделка будет куда жестче! Вместе с тем рухнет сеть поставщиков, и (китайский - ИФ) бизнес, рабочие места и деньги испарятся!" - написал Трамп на странице в Twitter во вторник.

"Вероятность замедления роста спроса на топливо, скорее всего, продолжит оказывать давление на рынки, - говорит аналитик HI Investment & Futures Corp. Уилл Юн. - Также негативным фактором стали слабые статданные из США".

Как стало известно накануне, индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в августе понизился до 49,1 пункта с 51,2 пункта месяцем ранее. Значение индикатора опустилось ниже отметки в 50 пунктов, являющихся границей между снижением и ростом деловой активности в секторе, впервые с августа 2016 года.

Служба энергетической информации

oil@interfax.ru

gas@interfax.ru

utilities@interfax.ru

йй ко *

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!