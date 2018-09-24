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Этот контент был опубликован 24 сентября 2018 г. 8:15 24.09.2018 - 08:15

Нью-Йорк. 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Цены на нефть эталонных марок резко растут в ходе азиатских торгов в понедельник, трейдеры положительно отреагировали на отсутствие сигналов ОПЕК+ о дополнительном повышении добычи нефти, чтобы компенсировать возможное сокращение поставок из Ирана.

Таким образом, мониторинговый комитет не отреагировал и на требования президента США Дональда Трампа предпринять действия, направленные на немедленное снижение нефтяных цен, пишет Financial Times.

"Я не влияю на цены", - заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

Ноябрьский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures утром 24 сентября подорожал на $1,01 (1,28%) - до $79,81 за баррель.

Контракт на нефть WTI с поставкой в ноябре на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялся на $0,83 (1,19%) - до $71,61 за баррель.

В пятницу котировка фьючерса на Brent повысилась на $0,10 (0,13%), до $78,80 за баррель, а WTI - на $0,46 (0,65%), до $70,78 за баррель.

По итогам прошлой недели цена WTI увеличилась на 2,6%, до максимума с 13 июля, Brent - на 2,2%.

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ по итогам заседания в минувшие выходные решил придерживаться договоренностей, достигнутых в июне этого года, заявил глава Минэнерго России Александр Новак.

"На сегодняшний день рынок сбалансирован, и мы видим, что постепенно движемся к 100%-ному исполнению сделки, и сегодняшнее решение JMMC (министерский комитет по мониторингу - ИФ) - следовать июньским договоренностям. Думаю, в ближайшие месяцы мы выйдем на 100%-ный уровень, в 1,8 млн б/с, может, в сентябре-октябре", - сказал он.

По словам Х.аль-Фалиха, нефтяной рынок на данный момент в достаточной степени обеспечен предложением. Между тем в 2019 году он надеется на соглашение о сокращении нефтедобычи.

Как сообщила в пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes, число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе сократилось на 1 единицу - до 866.

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