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Этот контент был опубликован 24 мая 2018 г. 8:17 24.05.2018 - 08:17

Нью-Йорк. 24 мая. ИНТЕРФАКС - Цены на нефть сдержанно снижаются на азиатских торгах в четверг, участники рынка опасаются, что Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) может уже в июне увеличить добычу из-за рисков, связанных с Венесуэлой и Ираном.

Сейчас картель в целом добывает на 800 тыс. б/с меньше согласованного объема, отметил сырьевой аналитик Commerzbank Ойген Вайнберг. Вместе с тем соглашение об увеличении производства нефти остановит рост ее цены на обозримую перспективу, добавил он.

Котировка июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 мск 24 мая опустилась на $0,29 (0,36%) - до $79,51 за баррель.

Нефть WTI с поставкой в июле на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром в четверг подешевела на $0,20 (0,28%) - до $71,64 за баррель.

Накануне котировка Brent поднялась третью сессию подряд, на $0,23 (0,3%), до $79,80 за баррель, тогда как стоимость WTI снизилась на $0,36 (0,5%), до $71,84 за баррель.

По словам аналитика ClipperData Мэтта Смита, высокие объемы импорта нефти в США на прошлой неделе, снизившийся экспорт и высвобождение части американского стратегического резерва привели к существенному увеличению коммерческих запасов топлива.

Согласно данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 5,78 млн баррелей, запасы бензина - на 1,88 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение резервов нефти на 1,7 млн баррелей, бензина - на 620 тыс. баррелей.

"В сочетании с неожиданным повышением запасов бензина мы получили отчет, провоцирующий "медвежий" настрой на рынке перед стартом летнего сезона вождения, который состоится в эти выходные", - отметил М.Смит.

В четверг начинается Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих и его и коллега из ОАЭ Сухейль аль-Мазруи намерены провести переговоры с министром энергетики РФ Александром Новаком в ходе ПМЭФ, в том числе обсудить волатильность нефтяного рынка и поставки нефти после выхода США из ядерного соглашения с Ираном.

Также в сессиях ПМЭФ примет участие генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо.

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