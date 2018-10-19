Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 19 октября 2018 г. 7:36 19.10.2018 - 07:36

Нью-Йорк. 19 октября. ИНТЕРФАКС - Цены на нефть слабо повышаются на азиатских торгах в пятницу после падения накануне, но завершают неделю в минусе, поскольку инвесторы реагируют на рост товарных запасов и добычи в США, пишет MarketWatch.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:16 мск увеличилась на 17 центов (0,21%), до $79,46 за баррель.

Цена фьючерса на WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,19 (0,28%) - до $68,84 за баррель. Торги этим контрактом завершатся в следующий понедельник.

По итогам предыдущей сессии контракты на Brent упали в цене на $0,76 (0,95%), до $79,29 за баррель, WTI подешевела на $1,10 (1,58%), до $68,65 за баррель. За среду и четверг нефть потеряла более 4% стоимости.

В четверг в распоряжении The Wall Street Journal оказался внутренний доклад Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), в котором говорится, что рост коммерческих запасов и добычи нефти в США в ближайшие недели может обеспечить дальнейшее падение цен.

"Сезонный откат спроса на НПЗ может привести к увеличению товарных запасов, - говорится в документе. - На фоне повышательной тенденции производства нефти в США это увеличение может стать "медвежьим" фактором для цен на нефть в ближайшие несколько недель".

Как стало известно в среду из отчета Минэнерго США, товарные запасы нефти в Штатах выросли четвертую неделю подряд. Подъем составил 6,49 млн баррелей. Запасы бензина в США, по данным Минэнерго, снизились на 2,02 млн баррелей, дистиллятов - на 830 тыс. баррелей.

Между тем США продолжают наращивать добычу нефти в ожидании второго раунда санкций против Ирана, касающегося топливно-энергетического комплекса. Минэнерго США ожидает увеличения добычи на сланцевых месторождениях страны в ноябре почти на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 7,71 млн б/с. Половину прироста обеспечат участки Пермского бассейна в штатах Техас и Нью-Мексико, где добыча в совокупности превысит последние иранские показатели.

ыъ им ав*

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Тизер