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Этот контент был опубликован 24 октября 2018 г. 8:08 24.10.2018 - 08:08

Токио. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Цены на нефть слабо восстанавливаются утром в среду после резкого снижения накануне, в результате которого котировки упали до минимальных значений с начала сентября.

Декабрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:17 мск подорожали на $0,34 (0,44%) - до $76,78 за баррель. На торгах во вторник их цена рухнула на $3,39 (4,25%) и составляла на закрытие $76,44 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на декабрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,18 (0,27%) - до $66,61 за баррель. По итогам прошлой сессии их цена упала на $2,93 (4,22%), завершив торги на отметке $66,43 за баррель.

Обвал цен во вторник был вызван опасениями по поводу увеличения добычи нефти в Саудовской Аравии, при этом негативная динамика усилилась на фоне сниженного аппетита к риску со стороны инвесторов.

Как заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих в ходе выступления на конференции в Эр-Рияде, его страна увеличит добычу до 11 млн баррелей в сутки с текущих 10,7 млн б/с - и при необходимости может нарастить ее до 12 млн б/с.

"Комментарии министра сигнализируют о том, что Саудовская Аравия может пойти на превентивные меры, чтобы не допустить дефицита топлива, - отметил старший экономист Japan Oil, Gas and Metals National Corp. Такаюки Ногами. - Кроме того, финансовые рынки становятся волатильными, и на рынке преобладает желание сократить риски".

Американские фондовые индексы во вторник снизились на 0,4-0,5%, тогда как в ходе сессии их падение достигало 2%. Европейские индикаторы потеряли более 1%, азиатские - более 2%.

Кроме того, накануне Американский институт нефти (API) сообщил о том, что запасы нефти в Штатах на прошлой неделе взлетели на 9,88 млн баррелей. Если официальный отчет Минэнерго США, который будет обнародован в среду, подтвердит эти данные, рост запасов станет рекордным с февраля 2017 года.

Опрошенные Bloomberg эксперты прогнозируют, что товарные резервы нефти в США повысились на 3,7 млн баррелей.

Служба энергетической информации

oil@interfax.ru

gas@interfax.ru

utilities@interfax.ru

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