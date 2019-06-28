Токио. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Нефтяной рынок умеренно опускается в ходе утренних торгов в пятницу, однако обе эталонные марки завершают месяц в плюсе, причем для WTI рост может стать самым существенным с января на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке и падения запасов топлива в США.

Августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:39 МСК подешевели на $0,28 (0,42%) - до $66,27 за баррель. На торгах в четверг их цена повысилась на $0,06 (0,09%) и составляла на закрытие $66,55 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на август на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,27 (0,45%) - до $59,16 за баррель. На предыдущих торгах WTI подорожала на $0,05 (0,08%), до $59,43 за баррель.

С начала июня Brent выросла в цене почти на 3%, тогда как цена WTI подскочила на 11%.

На этой неделе главным позитивным фактором для нефтяного рынка стал отчет Минэнерго США, указавший на падение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 12,79 млн баррелей. Сокращение нефтяных резервов стало рекордным с сентября 2016 года. Кроме того, добыча нефти в Штатах на прошлой неделе снизилась на 100 тыс. баррелей в сутки, до 12,1 млн б/с.

В целом в последние недели на рост цен повлияло обострение конфликта между США и Ираном после атаки на нефтетанкеры в Ормузском проливе. Американские власти обвинили в организации атак Иран, хотя доказательств Пентагон предоставить не смог. После этого иранские военные сбили американский беспилотник, который, по версии Пентагона, находился на нейтральной территории, тогда как Тегеран утверждает, что он нарушил воздушное пространство Ирана.

Вместе с тем в ближайшее время состоятся две важные встречи, которые могут определить дальнейший курс нефтяных котировок.

Сначала на саммите G20 в Осаке президент США Дональд Трамп встретится с председателем КНР Си Цзиньпином, чтобы обсудить торговые вопросы. Мало кто ожидает, что страны сразу подпишут торговое соглашение и отменят взаимные пошлины, однако позитивным исходом будет отказ от введения новых ограничительных мер и возврат к переговорам.

А в начале следующей неделе в Вене страны ОПЕК и их партнеры, включая Россию, будут обсуждать продление соглашения об ограничении нефтедобычи. Консенсус-прогноз аналитиков предусматривает продление соглашения на полгода, до конца 2019 года.

"Сейчас рынок очень осторожен ввиду того, что два важнейших мероприятия состоятся одно за другим", - говорит экономист Oversea-Chinese Banking Corp. Хауи Ли.

Служба энергетической информации

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