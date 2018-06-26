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Этот контент был опубликован 26 июня 2018 г. 7:13 26.06.2018 - 07:13

Токио. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Цены на нефть эталонных марок умеренно восстанавливаются после снижения накануне, инвесторы оценивают баланс спроса и предложения на американском рынке и перспективы повышения добычи в странах ОПЕК+.

Цена августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:52 МСК увеличилась на $0,08 (0,11%) - до $74,81 за баррель. В понедельник контракты подешевели на $0,82 (1,09%) - до $74,73 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,16 (0,24%) - до $68,24 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракты снизились в цене на $0,50 (0,73%) - до $68,08 за баррель.

Рынок продолжает оценивать решение стран ОПЕК+ вернуться к 100%-ному выполнению соглашения об ограничении добычи, подписанному в октябре 2016 года. Сейчас взятые на себя странами обязательства перевыполняются, и решение по сути означает увеличение добычи с текущего уровня на 1 млн баррелей в сутки.

Между тем возможность оперативно нарастить добычу существует лишь у ограниченного числа стран, включая Саудовскую Аравию и Россию, и фактически увеличение может составить 700-800 тыс. баррелей в сутки.

Для североамериканского рынка, тем временем, основным опасением является вероятный дефицит нефти после аварии на предприятии канадской Syncrude Canada, которое добывало около 360 тыс. баррелей нефти в сутки из нефтеносных песков.

Предприятие будет закрыто как минимум до конца июля, то есть как раз в период пикового спроса на бензин в летний сезон вождения в США.

Служба энергетической информации

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