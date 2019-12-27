Этот контент был опубликован 27 декабря 2019 г. 7:17

Нью-Йорк. 27 декабря. ИНТЕРФАКС - Нефть продолжает дорожать в пятницу благодаря сигналам снижения запасов в США, а также оптимизму в отношении перспектив мировой экономики.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 мск составляет $68,01 за баррель, что на $0,09 (0,13%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг фьючерсы выросли в цене на $0,72 (1,07%), до $67,92 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,15 (0,24%) - до $61,83 за баррель. К закрытию рынка в четверг цена контракта составила $61,68 за баррель, поднявшись на $0,57 (0,93%) по сравнению с предыдущей сессией.

Согласно данным Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 7,9 млн баррелей. Падение запасов, если оно подтвердится данными министерства энергетики США, станет максимальным с августа.

Минэнерго обнародует еженедельный доклад о запасах в пятницу в 19:00 мск. Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем оценивают снижение запасов нефти в Штатах на прошлой неделе в 1,5 млн баррелей.

С начала текущего года WTI подорожала на 36%, причем в декабре рост цен составил порядка 12% благодаря прорыву в торговых переговорах США и Китая, а также заключению странами ОПЕК+ соглашения о дополнительном ограничении добычи.

"Мы видим благоприятные статданные по экономике США, и это поддерживает покупательскую эйфорию на нефтяном рынке", - отмечает экономист Oversea-Chinese Banking Corp. Хоуи Ли.

"Устойчивая тенденция к росту цен на нефть отмечается с октября, когда США и Китай впервые договорились заключить промежуточное соглашение, и в отсутствие серьезных рисков на горизонте динамика рынка определяется сохраняющимся оптимизмом", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.

Служба энергетической информации

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