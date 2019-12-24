Этот контент был опубликован 24 декабря 2019 г. 6:43

Токио. 24 декабря. ИНТЕРФАКС - Цены на нефть эталонных марок слабо повышаются во вторник.

Активность торгов, вероятнее всего, будет достаточно низкой в преддверии рождественских праздников. Можно ожидать волатильной сессии, отмечают аналитики Oanda.

Февральские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:12 МСК подорожали на $0,1 (на 0,15%) - до $66,49 за баррель. В понедельник их цена повысилась на $0,25 (на 0,38%), составив на закрытие $66,39 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром поднимаются на $0,04 (на 0,07%) - до $60,56 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена увеличилась на $0,08 (на 0,13%), завершив день на отметке $60,52 за баррель.

Котировки нефтяных контрактов на ближайший месяц на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) во вторник выросли на 0,6% - до 479,6 юаней за баррель. Днем ранее они подешевели на 0,7%.

Служба энергетической информации

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