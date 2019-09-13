Этот контент был опубликован 13 сентября 2019 г. 7:40

Токио. 13 сентября. ИНТЕРФАКС - Цены на нефть слабо растут в ходе азиатских торгов в пятницу, при этом падение с начала этой недели может стать рекордным за два месяца из-за опасений по поводу избытка предложения топлива на рынке.

Ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:23 мск подорожали на $0,05 (0,08%) - до $60,43 за баррель. На торгах в четверг цена снизилась на $0,43 (0,71%), до $60,38 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени увеличилась на $0,06 (0,11%) - до $55,15 за баррель. На предыдущих торгах WTI подешевела на $0,66 (1,18%) и составляла на закрытие $55,09 за баррель.

С начала недели цена WTI уменьшилась на 2,7%, Brent подешевела на 2,1%.

Накануне Международное энергетическое агентство (МЭА) предупредила о скором увеличении предложения топлива со стороны стран, не входящих в ОПЕК, и о возвращении значительного излишка нефти на рынке.

По оценкам ОПЕК, мировое потребление нефти в 2019 году вырастет на 1,02 млн баррелей в сутки по сравнению с 2018 годом - до 99,84 млн б/с. В 2020 году ожидается повышение спроса 1,08 млн б/с, до 100,92 млн б/с. Прогнозы для 2019 и 2020 годов были снижены.

При этом представители ОПЕК+, собравшиеся на заседание министерского мониторингового комитета в Абу-Даби, в четверг подтвердили свои опасения по поводу замедления роста мировой экономики, однако не стали говорить о возможном ужесточении ограничений на добычу, сосредоточившись на мерах по исполнению текущих договоренностей.

"Прогноз по спросу и предложению не внушает оптимизм", - отметила старший стратег Mizuho Securities Миёко Накасима.

Служба энергетической информации

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