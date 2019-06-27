Этот контент был опубликован 27 июня 2019 г. 8:13

Токио. 27 июня. ИНТЕРФАКС - Цены на нефть эталонных марок умеренно опускаются в ходе азиатских торгов в четверг после существенного роста накануне, вызванного новостью о рекордном с 2016 года падении запасов нефти в США на прошлой неделе.

Августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:18 мск подешевели на $0,25 (0,38%) - до $66,24 за баррель. На торгах в среду их цена подскочила на $1,44 (2,21%) и составляла на закрытие $66,49 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на август на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,27 (0,45%) - до $59,11 за баррель. На предыдущих торгах WTI подорожала на $1,55 (2,68%), до $59,43 за баррель.

Обе эталонные марки в среду обновили рекордные значения с 30 мая.

Рост цен на нефть в среду последовал за публикацией отчета Минэнерго США, указавшего на падение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 12,79 млн баррелей, рекордными темпами с сентября 2016 года. Ранее Американский институт нефти (API) сообщил о снижении на 7,55 млн баррелей, а опрошенные S&P Global Platts эксперты в среднем ожидали уменьшения на 2,8 млн баррелей.

На терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, резервы понизились на 1,75 млн баррелей. Кроме того, запасы бензина в Штатах сократились за минувшую неделю на 1 млн баррелей, дистиллятов - на 2,4 млн баррелей.

Добыча нефти в США на прошлой неделе снизилась на 100 тыс. баррелей в сутки, до 12,1 млн б/с.

Для WTI дополнительным фактором роста стала новость о планируемом закрытии крупнейшего на восточном побережье США нефтеперерабатывающего комплекса, принадлежащего генерирующей компании Philadelphia Energy Solutions (PES). Об этом сообщил мэр Филадельфии Джим Кенни.

НПЗ находится на южной окраине Филадельфии и производит порядка 335 тыс. баррелей продуктов нефтепереработки в сутки, обеспечивая около 3% потребностей региона в бензине. Ранее на заводе произошел масштабный пожар, вызвавший приостановку его работы.

Тем временем давление на нефтяной рынок оказали заявления президента США Дональда Трампа о вероятном введении дополнительных пошлин на импорт товаров из Китая, если по итогам его встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Осаке в рамках саммита G20 не удастся добиться переговоров по торговым вопросам.

"План Б заключается в том, что мы будем брать с Китая миллиарды долларов каждый месяц и все меньше торговать с ним", - заявил Трамп в интервью телеканалу Fox.

Служба энергетической информации

oil@interfax.ru

gas@interfax.ru

utilities@interfax.ru

йй аш *

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!