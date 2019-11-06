Этот контент был опубликован 6 ноября 2019 г. 6:25

Токио. 6 ноября. ИНТЕРФАКС - Цены на нефть эталонных марок перешли к снижению в среду после повышения по итогам трех торгов подряд, в результате которого они достигли максимума за шесть недель.

Одним из негативных факторов для рынка стали данные Американского института нефти (API) о повышении запасов нефти в США на прошлой неделе.

Январские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:07 мск подешевели на $0,29 (на 0,46%) - до $62,67 за баррель. Во вторник их цена выросла на $0,83 (на 1,34%), составив на закрытие $62,96 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром опускаются на $0,25 (на 0,44%) - до $56,98 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена увеличилась на $0,69 (на 1,22%), закрывшись на отметке $57,23 за баррель.

Котировки обоих сортов нефти завершили торги во вторник на самых высоких уровнях с 24 сентября.

API накануне обнародовал отчет, указавший на повышение коммерческих запасов нефти в США на прошлой неделе на 4,26 млн баррелей, а также снижение резервов бензина на 4 млн баррелей и дистиллятов - на 1,6 млн баррелей. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Официальные данные министерство энергетики страны опубликует позднее в среду.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозируют в среднем увеличение запасов нефти на 2,7 млн баррелей, снижения резервов бензина на 2,4 млн баррелей и дистиллятов - на 1 млн баррелей.

Цена нефтяных контрактов на ближайший месяц на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) в среду снизилась на 0,1% - до 458,2 юаня за баррель. По итогам предыдущих торгов она подскочила на 1,9%.

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