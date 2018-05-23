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Этот контент был опубликован 23 мая 2018 г. 8:04 23.05.2018 - 08:04

Нью-Йорк. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Начавшееся во вторник ослабление ценового оптимизма на нефтяном рынке продолжилось на азиатских торгах в среду, поскольку трейдеры и аналитики все больше уверены в том, что ведущие нефтедобывающие страны нарастят поставки топлива, чтобы компенсировать возможное падение экспорта и Венесуэлы, и Ирана, пишет Dow Jones.

Кроме того, понижательное давление на рынок оказывают данные Американского института нефти (API) об увеличении товарных запасов бензина в США.

Цена июльских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 МСК уменьшилась на $0,50 (0,63%) - до $79,07 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на $0,29 (0,40%) - до $71,91 за баррель.

По итогам предыдущей сессии Brent подорожала на $0,35 (0,44%) - до $79,57 за баррель, а WTI подешевела на $0,11 (0,15%), до $72,13 за баррель.

По оценкам Gunvor, добыча нефти в Венесуэле может сократиться еще на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с), до менее чем 1 млн б/с к концу 2018 года.

"Похоже, Венесуэла вполне способна самостоятельно подорвать работу своей углеводородной отрасли, независимо от санкций США", - заявил главный экономист Gunvor Дэвид Файф в интервью агентству Bloomberg.

Вместе с тем влияние американских санкций на экспорт нефти из Ирана будет меньше, чем в прошлый раз, считает эксперт. "Если в прошлый раз за шесть месяцев поставки сократились на 1,5 млн б/с, то к концу 2018 года снижение составит от 250 тыс. б/с до 500 тыс. б/с", - сказал он.

По данным API, запасы нефти в США упали за неделю, завершившуюся 18 мая, на 1,3 млн баррелей, тогда как аналитики рассчитывали на более заметное сокращение - на 1,567 млн баррелей, пишет OilPrice.

Вместе с тем резервы бензина увеличились на 980 тыс. баррелей вместо ожидавшегося снижения на 1,388 млн баррелей. Запасы дистиллятов сократились на 1,3 млн баррелей, что в целом соответствовало прогнозам.

Официальные данные министерства энергетики США будут обнародованы в 17:30 мск в среду. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозируют снижение запасов нефти на 1,7 млн баррелей, бензина - на 620 тыс. баррелей, дистиллятов - на 1 млн баррелей.

Служба энергетической информации

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