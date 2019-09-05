Этот контент был опубликован 5 сентября 2019 г. 7:40

Нью-Йорк. 5 сентября. ИНТЕРФАКС - Цены на нефть стабильны в четверг после максимального за два месяца скачка по итогам предыдущей сессии.

Поддержку нефтяному рынку в среду оказало введение Вашингтоном новых санкций в отношении Ирана, а также заявление министра энергетики РФ Александра Новака о том, что Россия в сентябре снизит добычу нефти до уровня, предписанного сделкой ОПЕК+.

Информация о том, что Китай и США договорились возобновить торговые переговоры в начале октября в Вашингтоне, также была позитивно воспринята мировыми рынками.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 МСК составляет $60,68 за баррель, что на $0,02 (0,03%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в среду цена этих контрактов составила $60,7 за баррель, поднявшись на $2,44 (4,19%).

Фьючерс на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,07 (0,12%) - до $56,19 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт вырос в цене на $2,32 (4,3%), до $56,26 за баррель.

Тот факт, что Пекин и Вашингтон договорились о возобновлении переговоров, дает надежду на некоторое ослабление напряженности в отношениях двух стран, однако экспертам очевидно, что стороны по-прежнему расходятся во мнениях по ключевым вопросам.

Внимание трейдеров также направлено на еженедельный отчет об изменении запасов топлива в США от министерства энергетики страны, который будет обнародован в четверг, на день позже обычного из-за празднования Дня труда в понедельник.

По оценкам аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, запасы нефти в Штатах на прошлой неделе упали на 3 млн баррелей, бензина - на 1,9 млн баррелей, дистиллятов - на 120 тыс. баррелей.

По информации Американского института нефти (API), запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 30 августа, увеличились на 401 тыс. баррелей.

пк вч вв*

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!