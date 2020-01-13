Этот контент был опубликован 13 января 2020 г. 6:53

Нью-Йорк. 13 января. ИНТЕРФАКС - Цены на нефть стабильны в понедельник после максимального более чем за пять месяцев падения по итогам прошлой недели на фоне ослабления опасений относительно возможной эскалации конфликта США и Ирана.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:25 МСК составляет $64,9 за баррель, что на $0,08 (0,12%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу фьючерсы уменьшились в цене на $0,39 (0,6%), до $64,98 за баррель.

Фьючерс на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,01 (0,02%) - до $59,03 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $59,04 за баррель, опустившись на $0,52 (0,87%) по сравнению с предыдущей сессией.

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 5,3%, что стало самым существенным недельным падением с августа 2019 года, WTI упала в цене на 6,4% - максимальными темпами с июля, свидетельствуют данные Dow Jones.

Несмотря на то, что угроза возникновения прямой войны между США и Ираном ослабла, отношения двух стран остаются сложными. Кроме того, ситуация в Иране является довольно напряженной: в стране проходят массовые антиправительственные протесты.

"Нефтяной рынок недооценивает ближневосточные риски и, возможно, ошибается в том, что ответных мер со стороны Ирана больше не последует", - отмечает Джейсон Бордофф, возглавляющий Центр глобальной энергетической политики в Колумбийском университете в Нью-Йорке.

Тем не менее, при некотором ослаблении геополитической напряженности на Ближнем Востоке внимание трейдеров переключается на новые поставки нефти из стран вне ОПЕК, включая Бразилию, Гайану и Норвегию, которые должны появиться на рынке в этом году, пишет Bloomberg.

пк аш де

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