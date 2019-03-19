Этот контент был опубликован 19 марта 2019 г. 6:38

Токио. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Цены на нефть эталонных марок слабо меняются в ходе азиатских торгов во вторник после роста в понедельник, вызванного итогами заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ в Баку.

Майские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК подорожали на $0,08 (0,12%) - до $67,62 за баррель. На торгах в понедельник их цена повысилась на $0,38 (0,57%) и составляла на закрытие $67,54 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на апрель на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,05 (0,08%) - до $59,04 за баррель. На предыдущих торгах WTI подорожала на $0,57 (0,97%), до $59,09 за баррель.

Как заявил накануне министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, страны ОПЕК+ близки к выполнению соглашения об ограничении нефтедобычи на 90%. Он также добавил, что альянсу нефтедобывающих стран необходимо продолжать ограничения по крайней мере до июня.

Вместе с тем страны приняли решение перенести внеочередное заседание министерской встречи ОПЕК+ с апреля на май ввиду неопределенности в отношении объемов поставок Ирана и Венесуэлы.

"Слова министра усилили ожидания, что ОПЕК продлит соглашение об ограничении добычи на вторую половину года", - говорит аналитик сырьевого рынка в Rakuten Securities Сатору Ёсида. По его словам, высока вероятность того, что Россия, не входящая в картель, в итоге поддержит такую меру.

Также участники рынка ждут данных о запасах топлива в Штатах, которые будут обнародованы Американским институтом нефти (API) во вторник, а министерством энергетики страны - в среду. По оценкам опрошенных Bloomberg аналитиков, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2 млн баррелей.

Служба энергетической информации

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