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Этот контент был опубликован 19 сентября 2018 г. 7:51 19.09.2018 - 07:51

Нью-Йорк. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Цены на нефть стабильны в среду после существенного подъема по итогам предыдущей сессии на фоне сигналов того, что Саудовская Аравия не будет принимать меры для сдерживания подъема рынка в ближайшее время.

Внимание трейдеров направлено на данные о запасах энергоносителей в США за минувшую неделю, которые будут опубликованы министерством энергетики в 17:30 МСК в среду.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают снижения запасов нефти в США за минувшую неделю на 3 млн баррелей, бензина - на 1,6 млн баррелей, дистиллятов - на 282 тыс. баррелей.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:30 МСК составляет $78,99 за баррель, что на $0,04 (0,05%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии. Во вторник эти контракты подорожали на $0,98 (1,26%) - до $79,03 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,04 (0,06%) - до $69,89 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракты выросли в цене на $0,94 (1,36%) - до $69,85 за баррель.

Накануне агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на осведомленные источники, что Саудовская Аравия готова допустить подъем цен на нефть, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, пока рынок приспосабливается к последствиям американских санкций в отношении Ирана.

По данным источников, министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль Фалих и ряд других саудовских чиновников провели встречи с инвесторами, трейдерами и другими участниками рынка в Лондоне, Хьюстоне и Вашингтоне для обсуждения ситуации на нефтяном рынке.

В ходе обмена мнениями представители Саудовской Аравии дали понять, что не намерены способствовать подъему цен на нефть выше уровня в $80 за баррель, однако считают, что избежать их повышения на какое-то время, возможно, не удастся, отметили источники.

"Если Саудовская Аравия считает комфортным некоторое повышение цен, значит страна вряд ли станет наращивать добычу в ближайшее время, чтобы компенсировать ожидаемую потерю поставок", - цитирует MarketWatch аналитика City Index Фиону Чинкотту.

Тем временем эскалация торгового спора между США и Китаем ухудшает перспективы спроса на нефть. В ночь на вторник президент США Дональд Трамп поручил торговому представителю Роберту Лайтхайзеру ввести новые пошлины на импортируемые в страну китайские товары стоимостью $200 млрд в год. Ввозные пошлины вступают в силу с 24 сентября на уровне 10%, но в 2019 году они могут быть повышены до 25%, если Пекин не пойдет на уступки Вашингтону.

Китайский Минфин, в свою очередь, сообщил, что введет ответные пошлины на товары американского экспорта объемом $60 млрд в год также с 24 сентября. Пошлиной в размере 10%, в частности, будет обложен американский сжиженный природный газ (СПГ).

Служба энергетической информации

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