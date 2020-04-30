Лондон. 30 апреля. ИНТЕРФАКС - Цены на нефть эталонных марок уверенно растут в четверг на волне оптимизма, связанного с признаками восстановления спроса на энергоносители.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:16 мск в четверг составляет $25,23 за баррель, что на 11,93% ($2,69) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерс на WTI на июнь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 17,33% ($2,61) - до $17,67 за баррель.

"Нефтяные цены растут, поскольку трейдеры считают, что нефтяной спрос продолжит восстанавливаться, а мировое производство будет снижаться на фоне исчерпания места в хранилищах", - отмечает старший рыночный аналитик Oanda Эдвард Мойя, которого цитирует MarketWatch.

В то же время, Международное энергетическое агентство (МЭА) в четверг опубликовало доклад, в котором спрогнозировало, что по итогам 2020 года спрос на энергию в мире упадет на 6%, в том числе в США - на 9%, в ЕС - на 11%. Влияние вспышки коронавируса на энергетический спрос может в семь раз превысить последствия финансового кризиса 2008 года, отмечают в МЭА.

По оценке агентства, в первом квартале нефтяной спрос сократился на 5%, главным образом из-за спада в перевозках и авиационном секторе. К концу марта автомобильные перевозки сократились почти на 50% по сравнению со средним показателем за 2019 год, авиаперевозки - на 60%. По итогам года нефтяной спрос может в среднем упасть на 9% (9 млн б/с) и вернуться к уровню 2012 года.

"Это исторический шок для мировой энергетики. На фоне нынешнего беспрецедентного кризиса в экономике и здравоохранении падение спроса на основные виды топлива, особенно на уголь, нефть и газ, было ошеломительным", - отметил глава МЭА Фатих Бироль в пресс-релизе.

В среду цены поддержали данные о снижении, по данным Минэнерго, запасов бензина в США на 3,67 млн баррелей, хотя аналитики ожидали их роста примерно на 2,5 млн баррелей.

Рост спроса на нефтепродукты стал для рынка приятным сюрпризом. При этом прирост запасов нефти хотя и был беспрецедентным, также оказался ниже прогнозов.

Минэнерго РФ также видит признаки восстановления спроса на нефть из-за ослабления карантина в ряде стран. Глава министерства Александр Новак на совещании по вопросам развития энергетики в среду сказал, что видит "зеленые ростки" восстановления спроса. "В центральной Европе падение спроса на нефтепродукты сократилось на 10-15 процентных пунктов - то есть с 75% до 55-60%, - сообщил Новак. - С учетом этого, а также с учетом того, что с 1 мая заработает соглашение ОПЕК+, дисбаланс во второй половине мая должен уменьшиться".

Служба энергетической информации

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