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Этот контент был опубликован 24 сентября 2018 г. 17:12 24.09.2018 - 17:12

Нью-Йорк. 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов в понедельник на заявлениях ОПЕК+.

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:58 МСК подорожали на $1,82 (2,31%) и торгуются на уровне $80,62 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени увеличились на $1,37 (1,94%) - до $72,15 за баррель.

В ходе торгов в понедельник цена Brent поднималась до самого высокого уровня с ноября 2014 года - $80,94 за баррель, тем самым превысив предыдущий максимум этого года $80,50 за баррель, зафиксированный в мае.

Ряд аналитиков полагают, что ОПЕК и другие крупные страны-производители нацелены на наращивание добычи нефти для компенсации сокращения поставок из Ирана и Венесуэлы, сообщает Dow Jones. В то же время другие эксперты считают, что подорожание нефти делает котировки более уязвимыми к быстрым откатам, учитывая опасения относительно темпов роста мировой экономики и желания ОПЕК сохранить цены ниже $80 за баррель.

Как сообщалось, министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ по итогам заседания в минувшие выходные решил придерживаться договоренностей, достигнутых в июне этого года, поскольку рынок на данный момент сбалансирован, заявил министр энергетики России Александр Новак.

Трейдеры положительно восприняли отсутствие сигналов ОПЕК+ о дополнительном повышении добычи нефти, чтобы компенсировать возможное сокращение поставок из Ирана. Таким образом, мониторинговый комитет не отреагировал и на требования президента США Дональда Трампа предпринять действия, направленные на немедленное снижение нефтяных цен.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что нефтяной рынок на данный момент в достаточной степени обеспечен предложением. Между тем в 2019 году он надеется на соглашение о сокращении нефтедобычи.

Нефтетрейдеры Mercuria и Trafigura считают, что нефть в ближайшие месяцы может подорожать до $100 за баррель впервые с лета 2014 года.

Служба энергетической информации

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