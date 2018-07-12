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Этот контент был опубликован 12 июля 2018 г. 7:26 12.07.2018 - 07:26

Токио. 12 июля. ИНТЕРФАКС - Цены на нефть эталонных марок растут в ходе торгов в четверг после рекордного падения накануне, вызванного опасениями по поводу эскалации конфликта между США и Китаем в торговой сфере.

Цена сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 МСК увеличилась на $1,12 (1,53%) - до $74,52 за баррель. В среду контракты рухнули в цене на $5,46 (6,92%) - до $73,40 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,41 (0,58%) - до $70,79 за баррель. В среду WTI подешевела на $3,73 (5,03%) - до $70,38 за баррель.

Снижение стоимости WTI в среду было рекордным за год, Brent - почти за два.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп дал указание начать процедуру введения дополнительных 10%-ных пошлин на товары из КНР общей стоимостью $200 млрд, сделав тем самым еще один шаг в торговой войне двух стран.

Ранее Д.Трамп заявлял, что в итоге он готов ввести дополнительные тарифы практически на все поставки из Китая, составляющие сейчас около $500 млрд в год, если Пекин будет отвечать на новые пошлины ответными мерами и не пойдет на уступки.

"Неопределенность вокруг санкций против Ирана и торговой войны США с Китаем оказала большое влияние на рынок, - говорит старший экономист Mizuho Research Джун Инуе. - Если последствия торговых войн ощутят на себе развивающие страны и рост их экономики замедлится, это естественным образом снизит спрос и окажет давление на нефтяные котировки".

Между тем накануне министерство энергетики США сообщило, что товарные запасы нефти в США на минувшей неделе рухнули на 12,63 млн баррелей. Падение запасов стало рекордным с 2016 года.

Резервы нефти на терминале в Кушинге, где хранятся физические объемы, торгуемые на NYMEX, упали на 2,06 млн баррелей.

Добыча в Штатах не изменилась и осталась на рекордном уровне в 10,9 млн б/с, при этом импорт нефти сократился на 1,62 млн б/с, до 7,43 млн б/с.

йй аш ав*

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