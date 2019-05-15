Этот контент был опубликован 15 мая 2019 г. 7:50

Токио. 15 мая. ИНТЕРФАКС - Цены на нефть эталонных марок демонстрируют умеренное снижение в ходе азиатских торгов в среду, инвесторы оценивают сигналы роста запасов топлива в США.

Июльские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:21 мск подешевели на $0,25 (0,35%) - до $70,99 за баррель. На торгах во вторник их цена подскочила на $1,01 (1,44%) и составляла на закрытие $71,24 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на июнь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) понизилась к этому времени на $0,42 (0,68%) - до $61,36 за баррель. На предыдущих торгах WTI подорожала на $0,74 (1,21%), до $61,78 за баррель.

Как сообщают СМИ, накануне Американский институт нефти (API) обнародовал отчет, согласно которому запасы нефти в Штатах на прошлой неделе подскочили на 8,63 млн баррелей.

Официальные данные министерства энергетики будут опубликованы в среду в 17:30 мск, и опрошенные Bloomberg эксперты ожидают, что они укажут на снижение нефтяных резервов на 1,2 млн баррелей.

Сигналы роста запасов в США оказались для рынка более важным фактором, чем опасения перебоев поставок с Ближнего Востока, на которых нефть подорожала во вторник.

Как сообщалось, в минувшее воскресенье вблизи территориальных вод ОАЭ атакам подверглись четыре нефтетанкера, включая суда ОАЭ, Норвегии и Саудовской Аравии. В понедельник стало известно о еще одном инциденте: саудовский танкер, стоявший на якоре при заправке в Фуджейре, подвергся атаке, получив пробоину в корпусе.

Во вторник нефтедобывающая корпорация Саудовской Аравии Saudi Aramco сообщила об атаках беспилотников на две добывающие установки. После этого инцидента компания временно приостановила работу нефтепровода, по которому топливо перемещается с месторождений на востоке страны в порт Янбу на западе.

Служба энергетической информации

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