Нефть ускорила рост, цена Brent превысила $84 за баррель впервые с ноября 2014 г
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Нью-Йорк. 1 октября. ИНТЕРФАКС - Цены на нефть эталонных марок ускорили рост в ходе вечерних торгов, при этом стоимость Brent превысила отметку в $84 за баррель впервые с 10 ноября 2014 года.
Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:38 мск подорожали на $1,36, до $84,08 за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на ноябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на $1,09 - до $74,34 за баррель.
Главным фактором подъема цен на нефть являются опасения дефицита топлива на мировом рынке.
Служба энергетической информации
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Интерфакс