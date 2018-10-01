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Этот контент был опубликован 1 октября 2018 г. 17:46 01.10.2018 - 17:46

Нью-Йорк. 1 октября. ИНТЕРФАКС - Цены на нефть эталонных марок ускорили рост в ходе вечерних торгов, при этом стоимость Brent превысила отметку в $84 за баррель впервые с 10 ноября 2014 года.

Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:38 мск подорожали на $1,36, до $84,08 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на ноябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на $1,09 - до $74,34 за баррель.

Главным фактором подъема цен на нефть являются опасения дефицита топлива на мировом рынке.

Служба энергетической информации

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