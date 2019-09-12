Этот контент был опубликован 12 сентября 2019 г. 18:10

Нью-Йорк. 12 сентября. ИНТЕРФАКС - Нефть эталонных марок активно дешевеет в четверг на опасениях, что предложение топлива на рынке превысит спрос.

Ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:53 мск подешевели на $0,93 (1,53%) - до $59,88 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на октябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени снизились на $1 (1,79%) - до $54,75 за баррель.

Как говорится в обнародованном в четверг отчете Международного энергетического агентства (МЭА), текущая ситуация на нефтяном рынке является лишь затишьем перед новой волной роста предложения нефти со стороны стран, не входящих в ОПЕК.

"Несмотря на то, что непрерывное наращивание запасов, которое мы наблюдали с начала 2018 года, сейчас прекратилось, это временное явление. Вскоре производители ОПЕК+ вновь увидят всплеск добычи нефти стран не-ОПЕК, что приведет к возвращению значительного излишка нефти на рынок и давлению на цены. Задача управления рынком остается "пугающей" в 2020 году", - предупреждает МЭА.

Накануне ОПЕК обнародовала прогноз, согласно которому мировое потребление нефти в 2019 году вырастет на 1,02 млн баррелей в сутки по сравнению с 2018 годом - до 99,84 млн б/с. Оценка роста потребления понижена примерно на 80 тыс. б/с по сравнению с прогнозом, сделанным месяц назад.

Оценка роста спроса на 2020 год была снижена на 60 тыс. б/с. Ожидается, что рост мирового спроса на нефть в следующем году составит 1,08 млн б/с, совокупное потребление достигнет 100,92 млн б/с.

"Рынок больше не верит в способность ОПЕК поддерживать цены", - говорит глава отдела стратегии на сырьевых рынках в Saxo Bank Оле Хансен.

Представители ОПЕК, собравшиеся на заседание министерского мониторингового комитета в Абу-Даби, в четверг подтвердили свои опасения по поводу замедления роста мировой экономики и не стали говорить о возможном ужесточении ограничений на добычу, что также стало негативным сигналом для рынка.

Дополнительное давление на цены оказывает новость о том, что президент США Дональд Трамп посчитал возможным обсудить вопрос о смягчении санкций в отношении Ирана. Потенциально это может привести к возвращению на рынок до 700 тыс. баррелей иранской нефти в сутки, полагают аналитики.

Служба энергетической информации

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