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Этот контент был опубликован 18 мая 2018 г. 7:43 18.05.2018 - 07:43

Нью-Йорк. 18 мая. ИНТЕРФАКС - Цены на нефть сдержанно повышаются на азиатских торгах в пятницу и завершают неделю в "зеленой зоне", в течение дня геополитика может вновь подтолкнуть Brent выше $80 за баррель.

В ходе торгов в четверг Brent и WTI установили новые рекорды за более чем 3,5 года, но завершение торгов по июньскому контракту на североамериканскую нефть и слабая динамика основных фондовых индексов США и к концу сессии замедлили рост практически до нуля, пишет MarketWatch.

Котировка июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:12 МСК 18 мая поднялась на $0,24 (0,30%) - до $79,54 за баррель. В четверг стоимость Brent увеличилась на $0,02 (0,03%), до $79,30 за баррель.

Нефть WTI с поставкой в июле на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром в пятницу подорожала на $0,12 (0,17%) - до $71,61 за баррель. Накануне котировка июньской WTI не изменилась, оставшись в последний для контракта день торгов на отметке $71,49 за баррель.

Министры энергетики Саудовской Аравии и ОАЭ в четверг провели телефонные переговоры, в ходе которых списали волатильность нефтяного рынка в последнее время на геополитические факторы, отметив, что объём предложения остается высоким, сообщает агентство Bloomberg. Министры вновь выразили готовность реализовать меры, обеспечивающие стабильность нефтяного рынка.

Они также заявили, что продолжат обсуждение волатильности нефтяного рынка и других насущных вопросов с и.о. министра энергетики РФ Александром Новаком в рамках ПМЭФ на следующей неделе.

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