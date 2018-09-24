Нефть Brent поднялась до максимума с ноября 2014г на опасениях дефицита предложения
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Лондон. 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Цены на нефть эталонных марок резко растут в ходе торгов в понедельник, Brent поднялась до максимума с ноября 2014 года из-за опасений, что санкции США против Ирана могут привести к дефициту предложения нефти.
Ноябрьский фьючерс на Brent поднимался до $80,60 за баррель (+2,3%), превысив предыдущий максимум этого года, установленный в мае на отметке $80,50 за баррель.
WTI с поставкой в ноябре подорожала на 1,9%, до $72,16 за баррель - максимума с 11 июля.
Служба финансово-экономической информации
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Интерфакс