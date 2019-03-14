Этот контент был опубликован 14 марта 2019 г. 8:06

Брюссель. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Пятно нефти, вытекающей из потерпевшего крушение в Атлантическом океане итальянского грузового судна, может достичь побережья французского региона Новая Аквитания уже через несколько дней, передают в четверг западные СМИ.

"Согласно нашим прогнозам, нефть может достичь некоторых районов прибрежной Новой Аквитании к воскресенью или понедельнику из-за плохих погодных условий, которые могут сделать проведение операции по очистке воды сложнее", - приводят издания слова министра энергетики и экологии Франции Франсуа де Рюжи.

Ранее на этой неделе грузовое судно Италии, которое перевозило 45 контейнеров с опасными для окружающей среды веществами, затонуло в Атлантическом океане. Все 27 человек, находившиеся на борту суда, были эвакуированы.

Ожидается, что французские власти используют четыре судна для того, чтобы убрать нефть из прибрежных вод.

1тэ ар

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