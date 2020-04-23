Этот контент был опубликован 23 апреля 2020 г. 13:05

Лондон. 23 апреля. ИНТЕРФАКС - Цены на нефть эталонных марок уверенно растут в ходе торгов в четверг, после того как президент США Дональд Трамп отдал распоряжение ВМС наносить удары по военным катерам Ирана, если они будут препятствовать действиям американских кораблей.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:40 мск составляет $21,79 за баррель, что на 6,97% ($1,42) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерс на WTI на июнь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 10,67% ($1,47) - до $15,25 за баррель.

Дональд Трамп написал в Twitter, что "проинструктировал ВМС США, чтобы они обстреливали и уничтожали любые иранские катера с вооружением, если они будут донимать наши корабли на море".

Тем временем Китай в первом квартале текущего года нарастил нефтяной импорт на 5%, несмотря на спад экономической активности из-за коронавируса, сообщает Associated Press. В марте импорт вырос на 4,5% к аналогичному месяцу прошлого года.

Падение нефтяных цен позволяет Пекину наращивать свои стратегические резервы, отмечает информационное агентство.

"Китайский импорт нефти был устойчивым, поскольку низкие цены позволили увеличивать запасы", - сказал старший нефтегазовый аналитик Fitch Solutions Питер Ли.

По информации аналитика, официальные резервы Китая составляют около 385 млн баррелей. Ли считает, что Пекин планирует нарастить их до 500-600 млн баррелей. Если страна нарастит мощности хранения, правительство сможет импортировать 500-900 тыс. баррелей в сутки для пополнения запасов.

"Буря на нефтяном рынке не закончилась, но по крайней мере пока он менее волатилен, чем несколько дней назад", - отметил главный аналитик ActivTrades Карло Альберто Де Каза, которого цитирует MarketWatch.

По его словам, любое дополнительное сокращение добычи ОПЕК будет лишь временным решением проблемы. "Многим производителям будет сложно еще больше сократить добычу, даже если это представляется единственной альтернативой крайне низким ценам", - добавил он.

Служба энергетической информации

oil@interfax.ru

gas@interfax.ru

utilities@interfax.ru

мй фф бп*

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!