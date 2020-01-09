Этот контент был опубликован 9 января 2020 г. 6:56

Токио. 9 января. ИНТЕРФАКС - Цены на нефть эталонных марок в четверг повышаются после резкого падения днем ранее - более чем на 4%, сообщает MarketWatch.

В результате этого снижения, которое стало максимальным за полтора месяца, котировки вернулись к уровням середины декабря.

Инвесторы оценивают угрозу дальнейшего усиления напряженности между США и Ираном, которая пока не оказала какого-либо влияния на добычу и экспорт на Ближнем Востоке.

Мартовские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:13 МСК подорожали на $0,46 (на 0,7%) - до $65,9 за баррель. В среду их цена рухнула на $2,83 (на 4,15%), составив на закрытие $65,44 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на февраль на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром поднимаются на $0,51 (на 0,86%) - до $60,12 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена упала на $3,09 (на 4,93%), завершив день на отметке $59,61 за баррель.

Президент США Дональд Трамп объявил о решении применить новые экономические санкции против Ирана.

"США немедленно введут дополнительные экономические санкции против иранского режима", - сказал Трамп в среду в Белом доме в ходе заявления о планах разрешения иранского кризиса. Он не уточнил, в чем будут заключаться ограничительные меры.

Трамп отметил, что его администрация одновременно продолжит изучать варианты ответных действий после проведенного Ираном обстрела баз в Ираке, на которых находятся американские военные.

Президент США также заявил, что Вашингтон готов вести дело к миру со всеми, кто этого желает.

Цена нефтяных контрактов на ближайший месяц на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) в четверг рухнула на 5% - до 476,4 юаня за баррель.

Служба энергетической информации

oil@interfax.ru

gas@interfax.ru

utilities@interfax.ru

оь ко ки

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!