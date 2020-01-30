Этот контент был опубликован 30 января 2020 г. 6:25

Токио. 30 января. ИНТЕРФАКС - Цены на нефть эталонных марок в четверг снижаются из-за связанных с коронавирусом опасений, а также из-за повышения запасов в США, сообщает MarketWatch.

Мартовские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:13 МСК подешевели на $0,53 (на 0,89%) - до $59,28 за баррель. В среду их цена выросла на $0,3 (на 0,5%), составив на закрытие $59,81 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на февраль на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром опускаются на $0,54 (на 1,01%) - до $52,79 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена снизилась на $0,15 (на 0,28%), завершив день на отметке $53,33 за баррель.

С начала января WTI подешевела примерно на 14%.

Согласно данным министерства энергетики США, запасы нефти в стране за минувшую неделю выросли на 3,548 млн баррелей. Это максимальное повышение с 1 ноября.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали гораздо менее значительное увеличение - на 1,4 млн баррелей. При этом Американский институт нефти (API), который получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе, сообщил о сокращении запасов на 4,3 млн баррелей.

Резервы бензина в США на прошлой неделе увеличились на 1,203 млн баррелей, в то время как запасы дистиллятов упали на 1,289 млн баррелей, согласно официальным данным.

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