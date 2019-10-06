Этот контент был опубликован 6 октября 2019 г. 21:12

Дубай. 6 октября. ИНТЕРФАКС - По меньшей мере, восемь человек погибли, и 25 получили ранения в воскресенье в результате столкновений манифестантов с силами правопорядка на северо-восточной окраине Багдада, сообщает телеканал "Аль-Арабийя" со ссылкой на местную полицию и органы здравоохранения.

Очередные столкновения имели место в пригородном районе Мадинат-эс-Садр.

Ранее полицейские при поддержке армии попытались разогнать митингующих сразу в двух районах Мадинат-эс-Садр. При этом силы правопорядка применяли боевые патроны и слезоточивый газ.

В воскресенье МВД Ирака обнародовало данные, согласно которым за неделю протестов в стране погибли не менее 104 человек, а более 6 тыс. получили ранения.

Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди ранее призвал протестующих покинуть улицы Багдада и других иракских городов, пообещав, что правительство пойдет им навстречу в том, что касается реформ в социально-экономической сфере.

Среди реформ - увеличение пособий для нуждающихся семей, пособий по безработице и распределение земельных участков. Также власти пообещали бороться с безработицей среди молодежи. В частности, предлагается создать крупные торговые комплексы, куда люди смогут трудоустроиться.

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