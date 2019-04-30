Этот контент был опубликован 30 апреля 2019 г. 19:32

Мадрид. 30 апреля. ИНТЕРФАКС - Не менее 19 человек получили ранения и травмы во вторник в результате столкновений сторонников оппозиции и правоохранителями в Венесуэле, сообщает венесуэльский телеканал NTN24.

Ранее в частности сообщалось, что при попытке оттеснения протестующих от базы ВВС "Карлота", несколько бронемашин совершили тараны участников акции протеста.

Полиция и спецназ применяли против протестующих слезоточивый газ и водометы. Протестующие забрасывали полицейских и солдат камнями и бутылками с зажигательной смесью.

По словам лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, большинство жителей Венесуэлы поддерживают его. Он также призвал венесуэльцев выходить на улицы и убеждать других также присоединяться к протестам.

Ранее в пятницу Х.Гуайдо призвал военных страны поддержать его и помочь отстранить от власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Вскоре после этого близ авиабазы, которую, как считается, посетил оппозиционер, начались столкновения между поддерживающими Н.Мадуро военными и военнослужащими, перешедшими на сторону оппозиции.

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