Мадрид. 30 апреля. ИНТЕРФАКС - Не менее 19 человек получили ранения и травмы во вторник в результате столкновений сторонников оппозиции и правоохранителями в Венесуэле, сообщает венесуэльский телеканал NTN24.
Ранее в частности сообщалось, что при попытке оттеснения протестующих от базы ВВС "Карлота", несколько бронемашин совершили тараны участников акции протеста.
Полиция и спецназ применяли против протестующих слезоточивый газ и водометы. Протестующие забрасывали полицейских и солдат камнями и бутылками с зажигательной смесью.
По словам лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, большинство жителей Венесуэлы поддерживают его. Он также призвал венесуэльцев выходить на улицы и убеждать других также присоединяться к протестам.
Ранее в пятницу Х.Гуайдо призвал военных страны поддержать его и помочь отстранить от власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Вскоре после этого близ авиабазы, которую, как считается, посетил оппозиционер, начались столкновения между поддерживающими Н.Мадуро военными и военнослужащими, перешедшими на сторону оппозиции.
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