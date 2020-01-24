Этот контент был опубликован 24 января 2020 г. 18:49

Вашингтон. 24 января. ИНТЕРФАКС - По меньшей мере, два человека стали жертвами мощного взрыва в американском городе Хьюстон (штат Техас), сообщает в пятницу газета The Washington Post.

Взрыв прогремел в ночь на пятницу в здании компании Watson Grinding and Manufacturing. По словам очевидцев, в зданиях, которые находились неподалеку, от ударной волны вылетели стекла.

Причины взрыва пока не установлены. Однако полиция не считает, что происшествие имеет террористический след.

"У нас нет причин предполагать, что речь идет о терроризме", - заявил глава местной полиции Арт Асеведо.

Жителей близлежащих домов не эвакуировали, но им рекомендовали сохранять бдительность вплоть до выяснения обстоятельств взрыва.

1ка аю

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