Вашингтон. 24 января. ИНТЕРФАКС - По меньшей мере, два человека стали жертвами мощного взрыва в американском городе Хьюстон (штат Техас), сообщает в пятницу газета The Washington Post.
Взрыв прогремел в ночь на пятницу в здании компании Watson Grinding and Manufacturing. По словам очевидцев, в зданиях, которые находились неподалеку, от ударной волны вылетели стекла.
Причины взрыва пока не установлены. Однако полиция не считает, что происшествие имеет террористический след.
"У нас нет причин предполагать, что речь идет о терроризме", - заявил глава местной полиции Арт Асеведо.
Жителей близлежащих домов не эвакуировали, но им рекомендовали сохранять бдительность вплоть до выяснения обстоятельств взрыва.
1ка аю