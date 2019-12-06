Этот контент был опубликован 6 декабря 2019 г. 18:03

Берлин. 6 декабря. ИНТЕРФАКС - Минимум пять человек погибли, более 40 жителей пострадали при взрыве газа в многоэтажном доме в городе Прешов на востоке Словакии, сообщает в пятницу информационное агентство Associated Press.

Взрыв произошел во второй половине дня, предположительно, между 9 и 12 этажами. Затем верхние этажи охватил пожар. Три этажа многоэтажки полностью сгорели. Сейчас огонь потушен.

Опасность обрушения здания сохраняется.

Все жители близлежащих домов были эвакуированы.

На месте взрыва продолжаются спасательные работы.

1ка эф

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