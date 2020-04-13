Этот контент был опубликован 13 апреля 2020 г. 5:42

Вашингтон. 13 апреля. ИНТЕРФАКС - По меньшей мере, шесть человек погибли в результате мощного шторма, в американском штате Миссисипи, сообщили местные власти.

Шторм, сопровождавшийся серией торнадо, обрушился на штаты Миссисипи и Луизиана в католическую пасху, когда жители из-за распространения коронавируса соблюдали установленный жесткий режим "сидим дома", информируют СМИ.

Метеорологическая служба сообщила о 13 торнадо, которые пронеслись по двум штатам.

СМИ публикуют многочисленные фотографии разрушенных домов, поваленных опор линий электропередач, искореженных рекламных щитов и перевернутых автомобилей.

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