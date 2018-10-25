Не менее 10 детей погибли при затоплении автобуса в Иордании
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Дубай. 25 октября. ИНТЕРФАКС - Затопление автобуса во время проливных дождей в Иордании привело к гибели минимум 10 детей, передает в четверг сайт ливанского издания "Дейли стар".
По последним данным, спасены 11 человек, однако некоторые из них находятся в критическом состоянии.
Еще 16 детей числятся пропавшими без вести.
Издание отмечает, что трагический инцидент произошел недалеко от Мертвого моря, когда автобус с 37 детьми направлялся в туристический район. Автобус попал в ливень, после чего его унесло потоком воды.
В настоящее время на месте происшествия проводится масштабная поисково-спасательная операция, в ней принимают участие военные и вертолеты. Местные власти ожидают дальнейшего роста числа жертв.
1тэ ар
Интерфакс