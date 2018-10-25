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Этот контент был опубликован 25 октября 2018 г. 19:16 25.10.2018 - 19:16

Дубай. 25 октября. ИНТЕРФАКС - Затопление автобуса во время проливных дождей в Иордании привело к гибели минимум 10 детей, передает в четверг сайт ливанского издания "Дейли стар".

По последним данным, спасены 11 человек, однако некоторые из них находятся в критическом состоянии.

Еще 16 детей числятся пропавшими без вести.

Издание отмечает, что трагический инцидент произошел недалеко от Мертвого моря, когда автобус с 37 детьми направлялся в туристический район. Автобус попал в ливень, после чего его унесло потоком воды.

В настоящее время на месте происшествия проводится масштабная поисково-спасательная операция, в ней принимают участие военные и вертолеты. Местные власти ожидают дальнейшего роста числа жертв.

1тэ ар

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